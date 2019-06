Eugen Teodorovici si-a anuntat intentia de a candida la alegerile prezidentiale. Premierul Dancila: Vom face sondaje

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, in sedinta informala de la Neptun a conducerii PSD, ca va candida pentru prezidențialele din acest an. Informația a fost confirmata de premierul Dancila. Pe langa Teodorovici, Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae și-au manifestat deja intenția de a candida…

- Sociologul Marius Pieleanu a declarat, la Antena 3, in emisiunea in care era prezent si Eugen Teodorovici, ca ministrul de Finante nu este pe lista scurta a celor verificati in sondaje pentru prezidentiabilul PSD, dar sunt doua persoane din exteriorul formatiunii, potrivit Mediafax. Sociologul Marius…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, reacționeaza la avertismentul Comisiei Europene privind posibilitatea ca Romania sa depașeasca ținta de deficit de 3%.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, DEZLANȚUIT total la adresa lui Klaus Iohannis: 'Romania are la Cotroceni un trantor solemn, un…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, și ministrul Finanțelor publice, Eugen Teodorovici, au anunțat, la Frasin, ca cele 61 de primarii sucevene din proiectul "Suceava- Utilitați și mediu la standarde europene" vor scapa de plata ratelor și a dobanzilor la creditul contractat pentru acest ...

- Ministrii europeni de Finante vor lua vineri o pauza de la marile afaceri globale, pentru a incerca sa rezolve o problema mult mai provinciala: bauturile alcoolice obtinute din fructele recoltate din gospodariile taranilor, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg. Romania, renumita…

- 'Punctul de vedere al Ministerului Justitiei pe actul normativ pentru aplicarea noului indice de referinta si in cazul programului 'Prima casa' este foarte clar - temei legal exista, deci bancile aplica sau trebuie sa aplice acest indice de referinta. Este in lucru o hotarare de Guvern pentru ca…