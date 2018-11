Eugen Teodorovici, schimb de replici în emisiunea lui Cristache: Sunteți și obraznic! Iata o parte din dialogul celor doi de la emisiunea „Romania9”, moderata de jurnalistul Ionuț Cristache la TVR 1: Teodorovici: Eu v-am promis ca, anul viitor, vor incepe spitalele. Va incepe construcția. (...) Domnule președinte, de ce aș avea incredere, nu eu personal, ca și Guvern, problema cu deșeurile de la Cluj a fost la CJ sau la Primarie la Cluj? Tișe: De care problema vorbiți? Teodorovici: De cea cu deșeurile. Tișe: Daca ar cunoaște problema, aș putea discuta. Daca daca nu o cunoaște... Teodorovici: Domnule președinte, sunteți și obraznic (...) V-am… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii, in mare parte dezinteresati de politica, au incredere in Armata, prefera ca tara sa fie condusa de un guvern tehnocrat si de un presedinte cu „mana de fier” si, desi cred ca Europa si Romania merg in directii gresite, majoritatea spun ca situatia economica a familiei lor este una foarte…

- Intrebat daca a fost citat de procurori in dosarul in care DNA il suspecteaza pe Calin Popescu Tariceanu ca a luat mita 800.000 de dolari de la o firma austriaca, Eugen Teodorovici a declarat ca "nu am astfel de informații și chiar nu ma preocupa astfel de aberații și de idioțenii. Daca ma cheama…

- „Minciuna oribila cu studiile de fezabilitate care costa 200 de milioane mai poate fi ‘inghitita’ doar de cei care au un televizor in loc de creier!”, afirma Ponta intr-o postare pe Facebook. Postarea integrala: „Sunt foarte dezamagit si revoltat vazand ca proiectele spitalelor regionale din Iasi, Cluj…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, atac exploziv la adresa lui Liviu Dragnea și Darius Valcov, pe tema finanțarii cu bani europeni a unor proiecte prcum spitalele regionale."Sunt foarte dezamagit de faptul ca proiectele spitalelor regionale din Iasi, Cluj si Craiova au fost abandonate de actualul…

- C.P. Tariceanu despre recomandarile Comisiei de la Venetia Calin Popescu Tariceanu (în dreapta) si Liviu Dragnea . Foto: facebook.com/tariceanu Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca recomandarile Comisiei de la Venetia din raportul preliminar privind legile justitiei…

- "Romanii s-au luptat pentru democratie, sunt un popor decent si curajos. Ii ignorati, doamna, de ce nu vreti sa va ascultati poporul? Ce interese ascunse colcaie in spatele Guvernului dumneavoastra? Acest Parlament vrea sa stie aceste lucruri. Ascultati-va poporul, romanii vor doar transparenta si integritate”,…

- Europarlamentarul Harald Vilimsky a spus ca Romania ar trebui sa-si rezolve problemele pe care le are fara sa „faca galagie” despre Ungaria si Polonia, tarile in cazul carora a fost activat articolul 7. Harald Vilimsky a spus ca este inadmisibil ca oameni angajati in functii inalte in stat sa spuna…

- Eugen Teodorovici susține ca din cauza discuțiilor prelungite la CSAT cu privire la rectificarea bugetului s-au amanat activitați economice cu efecte greu de cuantificat. Mai mult, ministrul de Finanțe spera ca ceea ce se intampla acum sa nu aiba legatura cu disputa privind casa președintelui din…