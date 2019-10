Eugen Teodorovoci, Ministrul Finantelor spune ca Daniel Daianu, Presedintele Consiliului Fiscal, isi depaseste atributiile, iar opozitia doreste taieri masive de posturi si aplicarea unor noi taxe.

Teodorovici și Daianu au avut un schimb de replici la o conferința pe tema investițiilor organziata de DC News. "Ma mira declaratia domniei sale, isi depaseste atributiile de Presedinte al Consiliului Fiscal. Acest consiliu are alte atributii, emit opinii atunci cand se fac bugete, opinii de care noi tinem cont dar suntem liber sa avem si noi opinia noastra. S-a vazut an de an, ce am spus noi…