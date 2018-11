Stiri pe aceeasi tema

- Iata care este mesajul transmis de catre ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici: "In legatura cu declaratiile facute astazi la dezbaterea care a avut ca subiect principal criza fortei de munca, nu pot sa nu remarc evaluarile nejustificate fara preocuparea de a ințelege mesajul in…

- Presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile, a adresat un apel vineri, la Oradea, catre toate liceele de specialitate din domeniul turismului sa se inscrie in Asociatia Liceelor Hoteliere si de Turism (ARLIHT), in vedere pregatirii fortei de munca. "Doresc…

- Romania pierde mai mult de 10 miliarde de euro anual din cauza deficitului de talente (circa 6% din PIB-ul national), se arata intr-un studiu de specialitate. Mai rau decat noi sta doar Bulgaria, care pierde...

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata sambata intr-o vizita in judetul Vrancea, a declarat ca Romania se confrunta cu problema fortei de munca, in special cea calificata, si a punctat ca este important ca romanii plecati in strainatate sa fie adusi acasa. "Trebuie sa recunoastem acolo unde…

- „Astazi, venim cu o noua propunere. Pentru muncitorii straini care sunt adusi in Romania exista obligativitatea de a fi platiti la salariul mediu brut pe economie si modificarea legislativa pe care dorim sa o facem este ca ei sa fie platiti cu salariul minim. Deci, sa nu existe o obligatie din partea…

- Presedintele ALDE, Calin-Popescu Tariceanu, a propus joi o modificare legislativa prin care muncitorii straini care sunt adusi in Romania sa fie platiti cu salariul minim, sa nu mai existe obligativitatea de a primi salariul mediu brut pe economie.

- Importul de specialisti din strainatate, automatizarea si externalizarea reprezinta principalele solutii pe termen scurt si mediu pentru companiile din Romania care se confrunta cu o lipsa de personal fara precedent, sustin specialistii unei companii...

- Mai multe hoteluri de pe litoral isi vor reduce activitatea de la 1 septembrie din cauza crizei mari de forta de munca: desi unitatile de cazare sunt pline de turisti, mai bine de jumatate din angajatii acestora a plecat deja acasa in ultima saptamana. Intrucat criza mare de forta de munca…