Eugen Teodorovici: România are nevoie de programe dedicate,…

Romania are nevoie de programe dedicate, inclusiv de politici fiscale, pentru a atrage forta de munca din celelalte state membre si din afara spatiului european, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.



Potrivit unui comunicat al ministerului de resort remis AGERPRES, seful de la Finante a participat, la Luxemburg, la un dejun de lucru ministerial pe tema mobilitatii fortei de munca, organizat in marja reuniunii Consiliului UE pentru Ocuparea Fortei de Munca, Politica Sociala, Sanatate si Consumatori (EPSCO).



Teodorovici a avansat, in cadrul intalnirii,…