Eugen Teodorovici: ROBOR-ul va fi decuplat de partea de taxă pe activele financiare şi va fi calculat la tranzacţii Ministrul a purtat, in ultimele zile, discutii cu reprezentanti ai bancilor si ai fondurilor de pensii, legate de modificari care ar trebui aduse OUG 114. Vineri, Teodorovici a anuntat o noua formula de calcul pentru ROBOR.



”Printre cele mai importante sunt decuplarea ROBOR-ului de partea de taxa pe activele financiare. Acest nou ROBOR va fi calculat la tranzactiile interbancare si zilnice pe trimestrul anterior. E o medie aritmetica care se aplica pe trimestrul urmator. Asta e si scopul pe care l-am anuntat de cand am aprobat OUG 114. Intentia noastra este de a duce costul finantarii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

