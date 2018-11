Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Palatul Victoriei, ca le-a propus europenilor o „schimbare radicala” in sensul ca statele membre sa poata sa faca cheltuieli publice pe care sa le poata deconta ulterior din fonduri UE. El a lansat inclusiv ideea unor penalitați.

„Va spun o propunere pe care am lansat-o de foarte multe ori in ceea ce privește o posibila modificare pe viitorul cadru financiar multianual. E o propunere pe care am facut-o in multe ocazii, de la președintele Curții de Conturi europene, pana la colegi miniștri de finanțe. O sa vedeți de ce este…