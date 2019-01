Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea un deficit bugetar de aproximativ 2,8% din Produsul Intern Brut (PIB) in 2018, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, joi seara, citat de site-ul agenției de presa Reuters.Oficialul roman a mai susținut, in cadrul unei intalniri cu presa straina,…

- Romania va avea un deficit bugetar de aproximativ 2,8% din Produsul Intern Brut (PIB) in 2018, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, joi seara, citat de site-ul agentiei de presa Reuters.

- Romania va avea un deficit bugetar de aproximativ 2,8% din Produsul Intern Brut (PIB) in 2018, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, joi seara, citat de site-ul agentiei de presa Reuters.

- Proiectul de buget pe anul 2019 va fi prezentat public cel mai probabil saptamana viitoare, pentru a fi dezbatut si pentru a lua avizele necesare, a declarat, duminica seara ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "O să-l expunem (proiectul de buget pe 2019 n.r.), poate chiar săptămâna…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a spus, marti, intr-o declaratie de presa, ca deficitul bugetar la finele lunii octombrie este la nivelul de 2,2% din PIB, astfel ca Romania se va incadra in tinta de 3% din PIB, in acest an.

- Declaratiile facute de Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, privind reducerile de personal din randurile functionarilor publici finantisti, nu le-a picat pre bine angajatilor din Finante. Drept urmare, Consiliul Național al Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe (CNFNSF) s-a…

- Totalul orelor suplimentare efectuate de angajatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), la nivel national, este de 742.500 ore/luna, insemnand 17,82 milioane de lei neachitate lunar, conform datelor prezentate, luni, de Federatia Nationala a Sindicatelor din Finante (FNSF). Consiliul…

- Modificarile la Codul fiscal, care urmeaza sa aiba o alta structura de la inceputul anului viitor, vor fi prezentate in noiembrie, a afirmat, vineri, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, scrie Mediafax.„Colegii din piața au vazut proiectele, ca sa vedem ce ramane. (...)…