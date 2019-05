Eugen Teodorovici: PSD sigur nu va pierde majoritatea Ministrul Finanțelor Publice Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca PSD "sigur" nu va pierde majoritatea parlamentara, în urma rezultatelor obținute la alegerile europarlamentare, și în lipsa susținerii UDMR pentru coaliția PSD-ALDE, scrie Mediafax.



"Nu, asta sigur nu. Aici sigur nu. Pot sa va rog sa ma credeți pe cuvânt? (PSD-n.red.) sigur nu va pierde majoritatea (parlamentara-n.red.)", a declarat ministrul Finanțelor Publice numit de PSD, Eugen Teodorovici, la sediul PSD.



Totodata, el a spus ca tema justiției este un subiect încheiat…

Sursa articol: hotnews.ro

