Eugen Teodorovici: PSD pierde doar dacă nu-și dă interesu 'Problema noastra nu este in exterior. Noi putem invinge orice fel de concurent. Si am spus-o mereu: PSD nicaieri in aceasta tara nu pierde o primarie decat daca nu isi da interesul sau, poate, daca doreste acest lucru. Eu nu cred acest lucru ca PSD nu are forta sa castige absolut tot ce inseamna... Si inca o data: nu pentru ca suntem noi forta, ci pentru ca suntem cei care suntem aproape de oameni, cum spuneau colegii mei. Dar sunt locuri in tara, daca va uitati - si probabil le stiti foarte bine - unde se fac, din pacate, anumite intelegeri si e incorect fata de cetatenii care iubesc… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

