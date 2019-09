Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a depus, in procedura de urgența, la Senat un proiect de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu vireaza la timp contribuțiile care sunt reținute din salarii, pensii, asigurari sociale de sanatate, drepturi de autor și alte venituri, relateaza…

- Documente atasate: Proiect lege nepleta impozitelor „Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani retinerea si neplata, incasarea si neplata, ori, dupa caz, neretinerea sau neincasarea, in cel mult 30 zile de la termenul scadent prevazut de lege, a impozitelor si/sau…

- Guvernul Romaniei a renuntat sa isi asume unele masuri nepopulare precum impozitarea pensiilor speciale si a pasat povara pe umerii persoanei fizice Eugen Teodorovici, desi, in calitate de ministru de Finante, el pregatise ordonante de urgenta pentru aceste masuri.

- 'Legat de Schengen, cred ca o singura pozitie ne poate ajuta. De multe ori, ne trebuie o pozitie foarte transanta. O sa va dau un exemplu de pozitie transanta, mai ales ca suntem in aceasta zona iubitoare de palinca. Trebuie sa ne luptam ca in gospodarii oamenii sa poata obtine o anumita cantitate…

- "O sa avem un dialog cu toate cele patru structuri asociative, nu separat, nu pe structuri asociative separat, pentru ca nu este corect, pentru transparenta, pentru echilibru, pentru incredere intre partile la discutie, intre cele patru structuri asociative: consilii judetene, primarii de orase,…

- Eugen Teodorovici a ajuns președinte executiv in PSD, dar vrea sa fie șef suprem in Romania! Ministrul de Finanțe candideaza in cursa interna a social-democraților pentru a fi candidatul pentru președinția Romaniei. Pana atunci, Teodorovici iși exerseaza atacurile la adresa rivalilor politici.Dupa…

- Un proiect de lege depus de senatorul PSD Liviu Pop prevede impozitarea cu 90% a sumelor ce depașesc 10.000 de lei din pensia lunara. Sumele de pâna în 10.000 de lei din pensia lunara sunt impozitate cu 10%, potrivit aceluiași proiect, citat de Mediafax și aflat în lucru la Comisiile…

- Deficitul bugetar al Romaniei a ajuns in primele 5 luni la 14,7 miliarde de lei, in urcare cu 80,6% fața de același interval de anul trecut, potrivit execuției bugetare prezentate de catre Ministerul Finanțelor. Procentual, deficitul bugetului general consolidat, care cuprinde atat cheltuielile statului,…