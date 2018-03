Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici are in plan sa propuna educația financiara și in scolile din Romania, dar este contrazis de ministrul Educației, Danuț Andrușca, ministru care spune ca aceasta este deja prezenta in licee și gimnaziu sub diverse forme. „De anul viitor vrem sa bagam educația financiara…

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- Banca Naționala a Romaniei s-a apucat de educație financiara chiar cand criza din 2008 ajungea la apogeu, iar romanii deja iși luasera credite de nevoi personale și ipotecare la maximumul posibil. „Noi implinim in acest an, 10 ani de cand facem educație financiara aici la BNR”, a declarat Mugur Isarescu,…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem…

- Mentinerea sporurilor in sectorul Sanatatii la nivelul existent la inceputul anului nu este posibila, intrucat exista un plafon, cel de 30%, mentionat in Legea salarizarii unitare, care trebuie respectat, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa discutiile cu reprezentantii Federatiei…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem (educatia…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la un seminar pe teme de educație financiaa, scrie Agerpres. "Ar…

- Romania are cel mai slab scor din Uniunea Europeana in ceea ce priveste educatia financiara, iar cand vine vorba de investitii, romanii primesc sfaturi de la cine nu trebuie, in defavoarea profesionistilor.

- Liviu Dragnea reactioneaza la informatia lansata de Romania TV, cu privire la o posibila vizita a liderului PSD in SUA, alaturi de ministrul Eugen Teodorovici, prin medierea lui Vasile Dincu.Intrebat despre aceasta posibila vizita, marti, la Parlament, Dragnea raspuns: "Cine a zis asta?" Dupa…

- Primul eveniment din saptamana GMW a reunit astazi, la Bursa de Valori București, mai mulți liceeni care au participat la deschiderea ședinței de tranzacționare. “ASF are in derulare, de trei ani, un amplu proiect de educație financiara care vizeaza, in principal, creșterea gradului de ințelegere…

- Recuperarea prejudiciului de catre ANAF dupa sentințele definitive din justiție se face cu greutate din cauza unor probleme legislative. Acestea pot fi reglementate prin colaborarea instituțiilor implicate.

- In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci ”mai degraba isi taie el o mana”. ”Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Proiectul legislativ a trecut, insa a fost scantei la Senat. Iata argumentele pe care liberalul Iulian Dumitrescu le-a avut in incercarea de a bloca legea: " PNL nu susține aceasta inițiativa legislativa. Intrucat este inițiata de un coleg de-al nostru imi revine placerea sa explic motivele…

- Cei doi vor discuta despre cooperarea bilaterala in domeniile apararii si medicinei, in special in segmentul tehnico - militar, si evolutia situatiei de securitate la nivel international care impune consolidarea dialogului in cadrul organizatiilor internationale, potrivit unui comunicat MApN.…

- 1.Norii subțiri Este vorba despre niște nori micuți, de tip panglica. Aceștia sunt paraleli și apar in general deasupra zonei unde se va produce cutremurul. 2. Nivelul apei din fantani In ziua de astazi nu prea mai exista fantani, dar specialiștii susțin ca inainte cu cateva…

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- Tinerele mame protesteaza Transferul contributiilor de la angajator la angajat a dus la diminuarea indemnizatiei de crestere a copilului, reclama mamele. Zeci de femei au protestat duminica în fata sediului Guvernului fata de aceasta masura. Alina Stanuta a stat de vorba…

- Vineri, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, ministrul a spus ca au fost gasite soluții. "In niciun caz, nimeni nu va pierde ceva. Am gasit o serie de solutii care sa duca la ce v-am spus, la ideea ca nimeni sa nu piarda. Anul trecut, mecanismul spunea ca se aplica o cota de 35% la…

- Atac dur al sefului finantelor din landul Bavaria, cel mai mare din Germania, la adresa Romaniei. Ministrul bavarez de finante se opune vehement ca tara noastra si Bulgaria sa fie primite in zona euro. Nu vrem sa discutam cu numere si pacaleli, a spus acesta. Potrivit acordului de aderare la Uniunea…

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- ”Am observat ca refuzul meu de a participa la UM Digi 24, la o dezbatere despre statul paralel, a fost urmat de o serie de atacuri care au depașit cu mult cadrul jurnalistic normal. Imi rezerv dreptul de a da un scurt drept la replica ce se vrea a fi și o explicație a ceea ce este statul de drept,…

- Fondurile europene nu sunt „o opera de caritate” Blandul nostru ministru de Externe și-a ieșit din fire la auzul propunerilor de legare a fondurilor europene de MCV și a facut o declarație categorica: "In legatura cu legarea fondurilor de alte elemente, din punctul meu de vedere, ar constitui o incalcare…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Theodor Paleologu a taxat declaratiile noului ministru al Educatiei. "Pamblica o mai putem trece cu vederea. Partea proasta este ca exprimarea noului ministru este troglodita intr-un mod continuat, nu sunt niste greseli izolate, datorate emotiei. Foarte grava este de fapt apologia plagiatului.…

- Guvernul Finlandei face lobby pentru eliminarea procedurii de trecere la ora de vara in Uniunea Europeana, dupa ce anul trecut peste 70.000 de finlandezi au semnat o petitie in acest sens, transmite AP, preluata de Agerpres. Ministrul finlandez al Transporturilor şi Comunicaţiilor, Anne Berner,…

- Chiar daca Romania are un deficit bugetar mare intr-o perioada de crestere economica, se anunta noi cresteri de salarii. Puterea vrea sa plateasca salariul minim in functie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei in plus anual pana in 2020. Ceilalti, doar 100 de lei pe an. Calin Popescu Tariceanu…

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati Andronescu”.Citește și: VIRAL…

- Mai mult, Eugen Teodorovici vrea sa reduca birocratia pentru ca relatia cu statul sa fie mai usoara si pentru mediul de afaceri si pentru ceilalti contribuabili. "Va fi OUG prin care vom prelungi termenul de depunere al formularului 600. Atata timp cat se prelungeste nu mai e nevoie sa fie…

- "Vreau sa va prezint scurta informare in temeiul HG 22/2017 cu privire la activitatea pe care o desfasoara Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul. (...) Pe scurt, cateva cifre o sa va ofer, proiecte de lege, initiative legislative guvernamentale aflate in procedura parlamentara in perioada de referinta,…

- CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Daca din partea ALDE, numele ministrilor…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat miercuri, cu 324 de voturi pentru si 295 impotriva, legea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza PA.Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari.…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat miercuri, cu 324 de voturi pentru si 295 impotriva, legea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza PA. Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari.…

- Ponta, despre criza politica: Conducerea mafiotizata a PSD folosește Partidul, Guvernarea și Parlamentul doar pentru bani, putere și protecție in fața legii, a scris fostul premier, vineri, pe Facebook, el aratand ca se uita cu tristețe la un ”PSD condus de traseisti impostori de la PD și PRM , de feudali…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei” ca Romania are un sentiment de inferioritate in Uniunea Europeana și nu este suficient de prezenta in procesul decizional european. Dar lucrurile s-ar putea schimba daca Romania demonstreaza,…

- In ultimii 20 de ani, ca efect al Legii 112/1995, 5667 de locuințe din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca au fost vandute catre chiriașii acestora, la o valoarea totala de 18.149.610,75 lei, respectiv un preț mediu de 3202 lei/apartament, fara a ajusta inflația și creșterea pieței, conform datelor…

- „Poti creste sanatos si prin exporturi, cum face Germania. Dar noi crestem prin importuri, pentru ca in lipsa investitiilor piata interna nu face fata cererii in crestere determinate de majorarile salariale si de reducerile de taxe.“ Previziunea Bancii Mondiale de crestere economica a Romaniei,…

- ''2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. #Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei.…

- Doar 17% dintre romani cred ca tara merge in directia buna, la final de 2017, scorul celor satisfacuti de modul in care politicienii isi fac treaba in ceea ce priveste managementul societatii inspre tintele si angajamentele luate in campanii electorale fiind la un minim istoric, arata un sondaj IRES.…

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe primul…

- "Eu nu cred ca e nevoie de ordonanta de urgenta pentru ca si aceste initiative legislative trebuie adoptate dupa dezbateri. Nici nu sunt de acord sa facem o sesiune extraordinara, nu cred ca se impune. Asta nu inseamna ca in vacanta parlamentara comisia speciala nu se poate intruni de cateva ori…

- Interconectarea retelei de inalta tensiune Saptamana trecuta, Republica Moldova a semnat un acord istoric, care, odata dus la final, va reduce dramatic gradul de dependenta al tarii de energia electrica din Est si va uni practic tara cu Romania si Uniunea Europeana. Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Romania a platit 1,263 miliarde euro, in 2017, catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP), la solicitarea AGERPRES.…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- ''Educatia este un domeniu care a fost neglijat in ultimii 27 de ani in ceea ce priveste finantarea, iar acum 'decontam' cu totii nepasarea, amanarea sau nerespectarea unei legi. Asa am ajuns sa fim unici in Uniunea Europeana: suntem singura tara in care educatia se face si cu necalificati. Alocarea…