Eugen Teodorovici: Prima rectificare bugetară este planificată pentru luna iulie "La estimarea de venituri la nivel local, aici pot fi diferente. Din ce? Va dau un singur motiv. Sa spunem ca o comunitate locala a avut o tranzactie anul trecut. A avut un venit incasat. Dar in acest an acel venit nu se mai incaseaza. Si atunci intr-adevar previziunea legata de veniturile comunitatii locale trebuie sa aiba in vedere aceste lucruri. Si atunci, la rectificarea bugetara din acest an, pe care vrem s-o facem in luna iulie, trebuie ca aceasta reglare sa fie facuta. Adica nu vor pierde primariile pe baza acestui motiv", a afirmat Teodorovici.



