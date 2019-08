Eugen Teodorovici, plan - SURPRIZĂ pentru REVIGORAREA ANAF: ministrul vrea angajări fără concurs Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a anunțat sambata ca este nevoie de stimularea angajarilor in sistemul de finanțe, o propunere in acest sens fiind angajarea, fara examen, a absolveților de facultați cu profil economic, de stat sau private, ce au avut medii peste 8, conform Mediafax. Citește și: Meteorologii vin cu VEȘTI bune pentru weekend - Vreme frumoasa, dar și ploi "Nu e suficienta o lege pentru a schimba un sistem. Este nevoie de oameni tineri. (...) Mecanismul sa fie ca orice facultate de profil economic acreditata, toți cei care sunt absolvenți cu o medie decenta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

