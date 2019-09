Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca se modifica taxarea muncii pentru programul part-time, astfel incat sa se revina la plata pe cat se lucreaza, nu salariul minim pe economie cat este in prezent, Eugen Teodorovici a raspuns: ”Aveți ceva informații mai vechi, ca foaia este mai veche. Azi se platește pe cat se lucreaza.…

- Guvernul Romaniei a renuntat sa isi asume unele masuri nepopulare precum impozitarea pensiilor speciale si a pasat povara pe umerii persoanei fizice Eugen Teodorovici, desi, in calitate de ministru de Finante, el pregatise ordonante de urgenta pentru aceste masuri.

- "Teodorovici a propus tot sau nimic, adica sa candidam si cine pierde pleaca din functia guvernamentala", conform lui Marian Oprisan. El a adaugat ca "nu au fost de acord ceilalti, fapt pentru care, din principiu, domnul Teodorovici s-a retras". Marian Oprisan a precizat ca nu s-a dat…

- 'Din ce am vazut eu in sala, premierul chiar nu a fost implicat sau nu a dat vreo tenta in dreapta sau in stanga pentru un anumit candidat. Nici la retragerea lui Eugen Teodorovici nu s-a insistat. A fost o decizie a domniei sale, a fost luata in considerare... Chiar nu s-a simtit ca cineva trage…

- FUMIGENE DE WEEKEND (92) FUMIGENE DE WEEKEND (92) Hai sa vedem ce s-a mai intamplat de cand a depus Emanuel margica Ramonei la Parlament (a se citi proiectul de lege anti-tutun cu care deputatul iși platește datoria pentru excursia din Irlanda). Pe langa reacțiile din social-media și media, in masura…

- Impozitul forfetar ar putea fi mai indicat atat pentru mediul de afaceri cat si pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile in care 45.000 de companii din 1,2 milioane aduc 98% din veniturile la bugetul de stat, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "În…

- Regizoarea, scenarista si producatoarea Janet Mock, cunoscuta pentru serialul „Pose”, a incheiat cu acord extins cu Netflix, devenind astfel prima persoana transgender care a semnat cu o importanta companie de continut online, anunța news.ro.Contractul semnat pe trei ani si are o valoare de…

- Diana Oncioiu, o jurnalista care colaboreaza cu o platforma care publica anchete despre activitatile Bisericii Ortodoxe Romane, a fost amenintata, la telefon, de o persoana necunoscuta. Anuntul a fost facut pe pagina „Sa fie lumina” de pe Facebook. O persoana necunoscuta i-a spus femeii ca ii va „rupe…