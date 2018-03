Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Antena 3, ca pilonul II de pensii nu se naționalizeaza și nu se desființeaza. Romanii vor putea alege daca contribuie in viitor și pentru pensia de stat și pentru cea...

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca acea expresie „formularele online se depun la etajul 2" nu era o gluma, ci era chiar o realitate.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la emisiunea "Exces de putere" ca va simplifica procedurile pentru depunerea de declarații. Potrivit ministrului, "oamenii nu vor mai fi pe drumuri". "Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau sa…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Antena 3, ca pilonul II de pensii nu se nationalizeaza si nu se desfiinteaza. "Este o optiune pentru fiecare contribuabil, e normal sa fie asa. Optiunea inseamna sa ramai la pilonul I si sa renunti la contributiile la pilonul II", a spus…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca prioritatea Guvernului este sa reușeasca centralizarea achizițiilor publice. Potrivit ministrului, o astfel de masura ar aduce economii importante la buget. „Un element esențial va fi centralizarea achizițiilor publice”, a spus…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca s-au contopit șapte formulare intr-unul singur, iar oamenii vor avea de facut o sigura plata pe an. Noul termen pentru depunerea formularului este 15 iulie.„Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau…

Ministrul a fost intrebat de jurnalisti daca se va investi in sistemul informatic

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca acea expresie ''formularele online se depun la etajul 2'' nu era o gluma, ci era chiar o realitate.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor derapaje. „Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect (plafonarea dobanzilor la creditele…

- Oana Zamfir a prezentat in emisiunea "Exces de putere”, un document oficial care raspunde unei chestiuni importante din scandalul uriaș iscat in DNA. Fostul adjunct al Poliției Prahova a spus la Antena 3 ca toate instituțiile statului au știut de grupul infracțional de la Ploiești, insa Laura…

- Ministrul Finantelor: Cei afectati de schimbarile fiscale isi vor putea recupera banii platiti in plus Persoanele care au platit, in ianuarie si februarie, sume in plus dupa aplicarea noilor masuri fiscale vor putea depune declaratii rectificative astfel incat sa-si recupereze aceste sume, a precizat…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat vineri ca, in timp ce Liviu Dragnea „se lupta cu Justitia”, iar Tudorel Toader cu „fantomele”, profesorii nu isi primesc salariile. Aceasta solicita public revenirea la sistemul de plata al salariilor prin autoritati locale si ii cere si ministrului…

- Plicurile cu instiintari trimise de Fisc ar putea fi eliminate, pentru ca anual se cheltuiesc 10 milioane euro cu acest lucru, sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. "Vrem o simplificare radicala in ceea ce priveste zona publica. Va dau un exemplu ca tip de cheltuiala…

- Ministrul de Finanțe vrea sa elimine plicurile pe care ANAF le trimite contribuabililor. ”Anual cheltuim 10 milioane de euro, trebuie sa se comunice online”, a spus Eugen Teodorovici, miercuri, la Senat. „Va dau un exemplu asa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul…

- "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul si inainte, si in 2015, si cu ani in urma, dar nu este o impozitare a Bisericii. Romania, din pacate, are o situatie in zona sociala destul de neplacuta. Va dau un exemplu: centrele de plasament. Sa mergeti…

- "Astazi si maine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie acoperite legal, apoi si material. Nu spun care ar fi solutia. Ideea e sa identificam astfel de posibile situatii, dupa care sa vedem care e cea mai buna abordare astfel incat oamenii sa…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu lucreaza la introducerea impozitului pe gospodarie, este total fals, a declarat, sambata, seful MFP, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres. "Este fals şi o să am şi o discuţie cu colegul meu din Senat, cu domnul Cîţu (senatorul PNL,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca Administratia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va avea, in curand, un nou sef. Indiferent cine va prelua conducerea, angajatii institutiei ar trebui sa continue sa isi faca treaba, sustine ministrul. "Curand, curand va fi o discutie…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Statul pregateste o fiscalizare a bisericii. Mai exact autoritațile vor sa afle câți bani trec prin mâinile preoților! Anunțul a fost facut de ministrul de resort Eugen Teodorovici, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu si-a schimbat punctul de vedere exprimat anul trecut, privind impozitarea Bisericii, si vrea sa discute informal cu Patriarhul pe aceata tema. ”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul ”intr-unul foarte simplu”. „Atunci…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care, teoretic, statul ar trebui sa le incaseze drept din impozitarea Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane la biserica pentru “activitati cu caracter social”. “Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia mult mai…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, neaga aceasta informație. "Fals. Catu nu a fost pe subiect. E total fals ideea cu impozitul pe gospodarie.", a spus Teodorovici in direct la Antena 3. revenim cu declarația completa [citeste si]

- Mirela Calugareanu, sefa ANAF, care si-a asumat celebrul Formular 600, ar putea fi schimbata de la conducerea institutiei, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila ar urma sa il numeasca pe Sorin Giuvelea la conducerea Fiscului, potrivit revistei Capital.

- Dupa o serie de analize, atat Eugen Teodorovici cat și Bogdan Hossu au ajuns la realitatea prezentata de Remus Borza la DCNews. "Primul efect a fost reforma fiscala și probabil al doilea este reducerea de personal. O restructurare a personalului. Am ajuns la situația in care am avut și trei…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, scrie Agerpres.Vom avea actul normativ care va spune foarte clar…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- USR ii cere ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa vina cu schimbari la Codul Fiscal pentru a nu ingropa activitatea ONG-urilor, sustinand ca multe dintre acestea vor disparea din cauza faptului ca firmele cu cifra de afaceri sub un milion de euro nu mai pot redirectiona 2% catre acestea.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, isi doreste sa colaboreze cu predecesorul sau Ionut Misa, dar a precizat ca asteapta un raspuns din partea acestuia si apoi analizeaza pozitia pe care acesta ar putea sa o ocupe.

- Guvernul va repara haosul creat de Declarația 600 printr-o noua ordonanța de urgența. Reaminitm, Executivul a amanat pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului in cauza, insa nu a amanat și termenul privind prima plata, care este 25 aprilie. Libertatea a avertizat inca de saptamana trecuta…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a venit cu ultimele informatii privind Formularul 600. Acesta a sustinut ca procedura va fi simplificata, conform Antena3.ro. "Formularul 600. Ieri in sedinta de guvern a fost o prima decizie prin ordonanta de urgenta, amanarea termenului de depunere, pana la…

- „Am avut o discuție cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri și i-am propus o formula de a lucru in echipa. Este omul care are experiența in Ministerul de Finanțe, are 20 de ani de munca in minister. Cunoaște sistemul foarte bine. Chiar daca au fost discuții, suntem oameni și putem trece peste…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente sa poata fi adoptate, scrie Agerpres. "Domnule ministru Teodorovici,…

- Noul premier al Romaniei Viorica Vasilica Dancila a convocat aseara, imediat dupa depunerea juramantului, o ședința informala a noului guvern la Palatul Victoria. Premierul i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte marti o solutie in privinta controversatului formular ...

- Ministerul Finantelor Publice ar putea activa un departament care se va ocupa cu analiza cheltuielilor institutiilor publice, a anuntat Eugen Teodorovici, ministrul propus pentru a prelua portofoliul Finantelor. “Din 2015 a fost infiintat un departament la MFP pe care as putea sa-l activez, care sa…

- Noul guvern Viorica Dancila propune un al ministru de Finante. Contestatul Ionut Misa a fost dat la o parte si in locul acestuia a venit Eugen Teodorovici, un mare constestatar al acestuia. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Teodorovici a anuntat o revolutie in Finante. Celebrul…

- ”Probabil ca o persoana care tot timpul a incomodat nu strica sa fie acolo, cine știe, poate face o greșeala.” a comentat Eugen Teodorovici, la Antena 3, cu privire la mandatul SRI de supraveghere pe numele sau. El amintește ca a aparut foarte des in ziarele de cancan cu imagini din viața…

- Bilanțul Programului Start-Up, la final de an: Doar 23 de plați au fost facute catre beneficiari, din totalul de 8.000 promise, potrivit datelor prezentate in comisia de buget-finanțe, de catre reprezentanții Ministerului pentru IMM-uri. Președintele comisiei de buget-finanțe din Senat, Eugen Teodorovici…

