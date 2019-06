Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, la Frasin, ca romanii care traiesc in strainatate vor putea transfera banii in tara fara plata comisioanelor prin sucursale CEC Bank ce se vor infiinta in strainatate.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Nucet, in judetul Dambovita, ca ANAF trebuie sa aduca mai multi bani la buget, sustinand ca trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB. "Vizavi de partea de colectare, trebuie să fie mai bun. Nu pot să mă declar…

- "Urmeaza o rectificare bugetara care se face dupa primele sase luni si trebuie sa stim exact daca ANAF este si trebuie sa ramana in planul de colectare pe care il are impus de ministrul de Finante", a spus oficialul. Eugen Teodorovici a adaugat ca a cerut ANAF sa creasca gradul de colectare la 30%,…

- Ministrul Finantelor a declarat la 21 aprilie, dupa o vizita de lucru la Iasi si intalniri cu oameni de afaceri, ca problema fortei de munca din Romania este una extrem de serioasa. Foarte curand, a scris Eugen Teodorovici pe Facebook, „vom initia negocieri cu toate statele membre ale UE pentru a implementa…

- Romania și-a stabilit ca obiectiv trecerea la moneda euro in anul 2014. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a explicat ca țara noastra are un plan foarte bine stabilit, cu prilejul reuniunii Eurogrup si reuniunii informale a ministrilor de finante (ECOFIN), organizate la Bucuresti. "Romania si-a…

- Romania a reusit in primele trei luni ale presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene sa incheie 15 trialoguri, iar in alte patru dosare a obtinut acorduri generale, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit agerpres.ro.Citește și: Liviu Dragnea iși…

- Imprumut record pentru Romania, pe care il vor plati și generațiile viitoare. Intr-o singura zi, Guvernul a luat 3 miliarde de euro de la bancile straine, care trebuie rambursați pana in anul 2049. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, spune că banii sunt ″un succes″⁣…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a anuntat ca administratia centrala din Romania urmeaza sa fie restructurata in acest an, iar evaluarea situatiei actuale va fi finalizata, in primul trimestru al acestui an. Eugen Teodorovici a subliniat, sambata, intr-o interventie telefonica la Antena…