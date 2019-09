Eugen Teodorovici: Nu am datorii la stat. Nu fac obiectul acestei legi

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am datorii la stat. Eu, ca persoana fizica, nu fac oprire la sursa. Nu fac obiectul acestei legi, nu am datorii la stat. Proiectul de lege se adreseaza acelor situatii unde se fac opriri la sursa. Sunt in anexe la lege 12 astfel de situatii", a aratat Teodorovici la Parlament.Retinerea…

- „Da, am vazut și eu, ca de obicei din pacate in Romania constați in fiecare zi lipsa de cultura financiara sa spunem este cea care probabil, banuiesc ca acesta este motivul care cauzeaza o astfel de interpretare. Nu știu cine a citit cum a citit, dar nu ințeleg de ce aceasta concluzie. Toate companiile,…

- Eugen Teodorovici a depus, in procedura de urgenta, la Senat un proiect de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu vireaza la timp contributiile care sunt retinute din salarii, pensii, asigurari sociale de sanatate, drepturi de autor si alte venituri. Initiativa…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, in ședința de Guvern, ca susține inițiativa legislativa a ministrului de Finanțe, de impozitare a pensiilor speciale. Șefa Executivului a declarat ca pensile speciale inseamna recunoașterea unor condiții speciale de munca, nu privilegii speciale. Eugen Teodorovici,…

- Atat de ridiculizat pe vremea cand s-a initiat, Eugen Teodorovici a depus la Senat proiectul de lege privind impozitarea bacsisurilor. S-a renuntat la el tocmai pentru ca in comparatie cu adevarate probleme economice, parea un maruntis, nu doar ca este greu de controlat, dar este si umilitor. Cum PSD…

- Prima rectificare bugetara pe 2019 posibil sa se faca in aceasta saptamana Foto gov.ro Guvernul intentioneaza sa aprobe, saptamâna aceasta, prima rectificare bugetara pe anul în curs. Într-un interviu acordat pentru Radio România Actualitati, Ministrul de Finante,…

- Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe, susține ca amanarea votului pe Legea pensiiilor nu afecteaza cu nimic veniturile pensionarilor.Citește și: Valerie Cioloș a dat LOVITURA cu firma ei de mindfulness - Profitul inregistrat se ridica la SUME INCREDIBILE "Nu afecteaza cu nimic pensiile.…