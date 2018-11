Stiri pe aceeasi tema

- Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) a anuntat ca tocmai i-a aprobat un imprumut de 177 milioane de euro guvernului roman pentru constructia a doua penitenciare, la Unguriu si Berceni, judetul Prahova.

- Intrebat daca se face amnistia fiscala si cand, Teodorovici a raspuns: "Da, se face. In octombrie am spus ca o sa prezentam Guvernului o propunere de concept pe aceasta zona, o sa discutam la nivel de coalitie guvernamentala, discutam cu mediul de afaceri si luam o decizie". El a sustinut…

- "La Camera Deputatilor s-au introdus amendamente asta vara prin care, in plus fata de Senat, s-au prevazut unele lucruri, si anume: s-a prevazut in plus un impozit pe venitul suplimentar, care poate merge pana la 13,2 miliarde de dolari. De asemenea, 50% din productia din gaze sa fie tranzactionata…

- Amendamentele depuse de parlamentarii Puterii sugereaza ca Dragnea a facut pași inapoi și a acceptat o parte dintre solicitarile companiilor petroliere. "Nu am cedat fata de ceea ce am hotarat impreuna in sesiunea trecuta cu privire la conditiile puse in acea lege, conditii avantajoase pentru statul…

- Se vehiculeaza, in spatiul public, din nou, a cata oara, ideea organizarii referendumului privind definitia familiei in Constitutie. Dupa recenta decizie a Comitetului executiv al PSD si avansarea datei de 7 octombrie, pare ca lucrurile se precipita, decizia politica este luata.

- Proprietarii de mașini care au platit una dintre fostele taxe auto mai au la dispoziție doar trei zile in care pot depune cereri pentru restituirea banilor. Termenul limita este pe 31 august. Statul roman a inceput sa returneze banii din taxa auto pentru poluare și taxele provenite din timbrul de mediu…