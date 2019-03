Eugen Teodorovici a anuntat la finalul sedintei de guvern de vineri ca noul indice va fi calculat la finalul fiecarui trimestru.

”Proiectul prevede inlocuirea indicelui ROBOR din formula de calcul din contractele de credit in lei cu rate variabile cu indicatori calculati exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare. Indicatorul propus are in vedere rata de dobanda calculata ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara, care se publica pentru fiecare zi lucratoare, pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicatorul respectiv va fi calculat…