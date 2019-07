Eugen Teodorovici: Nimic din ceea ce s-a aprobat deja nu se opreşte la finanţare El a dat asigurari ca, in ciuda speculatiilor din spatiul public, "nu se va intampla nici rau" atat din punct de vedere al investitiilor, cat si din punct de vedere al veniturilor populatiei. "Nu se va intampla nimic rau. Toate finantarile vor merge mai departe. Nimic din ceea ce s-a aprobat deja, este o prevedere, este o aprobare, nu se opreste la finantare. Toate, ca sunt investitii, ca sunt veniturile populatiei, se continua", a afirmat Teodorovici. Referindu-se la deficitul bugetar, acesta a precizat ca bugetele ministerelor vor fi reechilibrate la prima rectificare a bugetului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

