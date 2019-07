Eugen Teodorovici: Ne împrumutăm pentru a asigura nevoi de finanţare pe diferite zone "Ne imprumutam pentru a asigura nevoi de finantare pe diferite zone. Ministerul de Finante nu zice 'am imprumutat suma de, si o dau, nu stiu, pentru pensii sau pentru salarii. Este o nevoie de finantare la nivel national. (...) Imprumutam din piata ca sa si platim scadentele care anul acesta vin la plata, imprumuturi facute cu multi ani de zile in spate", a adaugat ministrul de Finante.



Acesta a precizat ca nu poate da detalii suplimentare despre ultimul imprumut extern, dar ca ceea ce difera este costul de finantare.



"Ce poate sa difere? Doar costul de finantare. Va spun… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se imprumuta pentru a asigura nevoi de finantare pe diferite zone iar din punct de vedere al costurilor tara trebuie analizata comparativ cu state din aceeasi zona nu cu cele din zona euro, considera ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Ne imprumutam pentru a asigura nevoi…

- Planul de finantare de pe pietele externe s-a depasit, in sensul ca a fost deja luata finantare si pentru anul viitor, iar banii se folosesc pentru a finanta partea de deficit in ansamblul sau, a declarat, miercuri, ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. Acesta a fost întrebat la ce vor fi folosite…

- Ministerul Finantelor a imprumutat 2 mld. euro de pe pietele externe, din care 1,4 mld. euro pe maturitatea de 12 de ani, si 600 mil. euro prin redeschiderea eurobondurilor pe 30 de ani, potrivit datelor Bloomberg, scrie Ziarul Financiar.Acest imprumut de pe pietele financiare internationale…

- Cursa pentru viitorul post de guvernator al Bancii Nationale s-ar da intre Cristian Popa, fost viceguvernator BNR din partea PNL mai multe mandate si instruit in banca de actualul guvernator Mugur Isarescu, si ministrul de Finante de azi, aflat la al treilea mandat de ministru in trei guverne diferite,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca incepand cu a doua parte a acestui an Romania va incepe sa se imprumute de pe piata externa "pentru anii care urmeaza". "România se împrumută exact în condiţii de piaţă cum se împrumută…

- "Romania se imprumuta exact in conditii de piata cum se imprumuta alte state, costurile nu sunt mai mari in cazul Romaniei fata de alte state si, un lucru foarte important: Romania, in acest an, va schimba logica pe datoria guvernamentala. In ce sens? In urmatoarea emisiune pe care Romania o va face…

- Ministerul Finantelor propune majorarea cu 4 miliarde de euro a Programului - cadru de emisiuni de titluri de stat Medium Term Notes (MTN), de la 27 la 31 miliarde de euro, pentru acoperirea nevoilor de finantare de pe pietele externe pentru perioada 2019-2020, potrivit unui proiect de hotarare publicat…

- Ministerul Finantelor propune majorarea cu 4 miliarde de euro a Programului - cadru de emisiuni de titluri de stat Medium Term Notes (MTN), de la 27 la 31 miliarde de euro, pentru acoperirea nevoilor de de finantare pe pietele externe pentru perioada 2019-2020, potrivit unui proiect de hotarare publicat…