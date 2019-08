Eugen Teodorovici - Mugur Isărescu, discuții-fulger după declarațiile despre o criză iminentă făcute de oficiali BNR Ministrul a facut astazi precizari, in conferința de presa: ”Și ieri am avut o discuție cu dl guvernator legat și de acest subiect, dansul a spus clar ca nu reprezinta poziția BNR. Sunt, din pacate, iar doua ieșiri in decor ale celor doi. Am vazut ca dl Radulescu și indica ce forma de guvernare sa aiba aceasta țara, așa ca este deja o dovada și un motiv pentru a nu lua in calcul aceste declarații. E adevarat, ca persoane care sunt in funcții importante in BNR și declarațiile lor pot afecta mediul economic, dar cei care sunt cu cap ințeleg ca nu este o poziție a BNR. O sa am o discuție cu cei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarii din tara sunt nemultumiti de banii primiti la rectificarea bugetara, adoptata luni de Guvern, si spun ca au fost mintiti de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Pana in momentul in care rectificarea bugetara a fost adoptata, cand inca era in faza de proiect, edilii din tara au…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, susține ca el este #Insist pentru a face Romania bine și apreciaza ca mișcarea #Rezist este ”o rușine”. Declarațiile vin cu doar cateva zile inainte de un mare protest anti-guvernamental care va avea loc in Piața Victoriei.Citește și: IMAGINI ȘOCANTE…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat vineri ca in perioada urmatoare este posibil sa prezinte o propunere de prim-ministru pentru cazul in care va fi aleasa in functia de presedinte al Romaniei. Intrebata daca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ar putea indeplini…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, anunța primele masuri votate in CEx PSD cu privire la rectificarea bugetara pregatita de Guvern. Teodorovici confirma impozitarea pensiilor speciale, dar și limitarea gratuitaților acordate pentru studenți pentru transportul CFR. “A fost o discuție legata de…

- Dreapta Liberala cere demiterea secretarului general al MAE. Solicitarea partidului condus de Viorel Catarama vine ca urmare a declarațiilor facute de Laura Chiorean in scandalul privind alegerile din diaspora.Citește și: Eugen Teodorovici SPULBERA SPECULAȚIILE: 'Nu ne imprumutam pentru salarii'…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in legatura cu proiectul de restructurare la nivelul intreprinderilor care au pierderi, mentionand ca intentioneaza sa initieze discutii cu patronatele si cu asociatiile…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca nu a discutat și nu este interesat de poziția de guvernator al BNR. El a afirmat ca daca se va hotara sa faca acest pas, atunci va anunța public.„Am auzit aceasta aberație. Daca doresc o anumita poziție o sa o anunț public.…

- Prim-ministra Romaniei, Viorica Dancila, s-a referit ieri la declaratiile lui Teodor Melescanu, ministrul roman de Externe, privind situatia din Republica Moldova, declaratii in contradictie directa cu pozitia oficiala a Ministerului Afacerilor Externe exprimata ulterior. Viorica Dancila spune ca „unii…