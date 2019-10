Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, presedinte executiv al PSD, a declarat marti ca motiunea de cenzura nu va trece si ca PSD nu are nevoie de un 'plan B', mentionand ca are semnale ca sunt parlamentari semnatari ai motiunii care nu mai au aceeasi opinie.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu are emotii in ceea ce priveste motiunea de cenzura, care se va dezbate si vota saptamana viitoare in Parlament, ea aratand ca se bazeaza pe oamenii de...

- Bugetul de anul viitor nu va putea fi „inchis” fara masuri dure de austeritate, in cazul in care motiunea de cenzura va trece, iar la guvernare vor ajunge reprezentantii opozitiei, „acesti netoti ai zonei economice”, a spus, miercuri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul unei conferinte…

Bugetul arata foarte bine in acest moment, dar, daca trece motiunea de cenzura, nimeni nu va putea sa inchida bugetul pentru anul viitor, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferinta de presa, conform Agerpres.