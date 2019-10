Eugen Teodorovici: Majorarea salariilor cu 100 de lei, obiectiv al PSD pana in 2020, s-ar putea regasi in reducerea contributiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Timisoara, ca isi doreste o discutie, atat in partid, cat si intre partidele politice, despre organizarea de alegeri locale si parlamentare in aceeasi zi.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține.…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Timisoara, ca PSD va reveni la guvernare mai intarit, dupa ce romanii se vor convinge de promisiunile noilor guvernanti fata de ceea ce a facut deja PSD. "Este vorba despre asumarea unei actiuni pe care cei din opozitie au inaintat-o,…

