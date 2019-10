Eugen Teodorovici: Le acord două săptămâni celor din opoziţie pentru a-şi dovedi incompetenţa "Ceea ce s-a intamplat astazi arata nu doar indiferenta ci, mai ales, iresponsabilitatea acelor politicieni care au aratat cu usurinta ca sunt un produs comercial, negociat ca la taraba. Au inteles sa puna, inaintea interesului celor care i-au trimis in Parlament, interesul personal sau, cel mult, pe cel de partid. Le acord vreo doua saptamani celor din opozitie pentru a-si dovedi incompetenta in fata romanilor. Doar doua saptamani! Din (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

