- "Au fost intalniri foarte bune aici, la Washington, am avut intalnire cu vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, cu secretarul pentru comert, Ross (Wilbur - n.r.), si cu speakerul Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, dar si cu premierul Netanyahu. A fost foarte importanta participarea la…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a obtinut acord politic cu Parlamentul European pe 9 dosare din domeniul Uniunii Pietelor de Capital, potrivit unui comunicat postat pe site-ul presedintiei la Consiliul UE. Conform documentului, secretarul de stat in Ministerul Finantelor Publice, Mihai-Eleodor…

- "Presedintele Romaniei a avut, in calitate de reprezentant al statului membru care detine Presedintia in exercitiu a Consiliului UE, o interventie privind progresele obtinute in implementarea obiectivelor strategice formulate la Consiliul European din decembrie 2018, precum si in raport cu tematicile…

- "Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. Cu ocazia intrevederii, premierul roman si ambasadorul SUA au remarcat mentinerea si aprofundarea dinamicii pozitive a Parteneriatului Strategic bilateral. Totodata, a fost evidentiata importanta…

- Analiza saptamanala a dosarelor pe agricultura si dezvoltare rurala aflate in lucru sub Presedintia romana a Consiliului UE a reprezentat tema videoconferintei de marti Bucuresti - Bruxelles, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii remis AGERPRES. Conform documentului, in…

- Corespondența din Bruxelles de la Carmen Dinu Extinderea spatiului Schengen prin aderarea Romaniei va fi adusa in atentie in perioada mandatului Presedintiei romane a Uniunii Europene, a anuntat miercuri ministrul de interne Carmen Dan, la intalnirea cu deputatii din Comisia pentru libertati civile,…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine ca ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a avut o prestatie foarte slaba in Parlamentul European, ratand toate sansele de a lua o pozitie publica in avantajul Romaniei pe dosare extrem de importante precum Fondul Monetar European, capacitatea bugetara…

- Presedintii Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Consiliului European, Donald Tusk, Parlamentului European, Antonio Tajani, se afla la Bucuresti, pentru a marca inceperea oficiala a Presedintiei romane a Consiliului UE. Va avea loc o ceremonie organizata la Ateneul Roman. Incepand cu ora 20.00,…