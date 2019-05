Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, prezideaza vineri lucrarile Consiliului UE pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN), informeaza un comunicat al ministerului de resort, remis AGERPRES. Pe agenda reuniunii figureaza subiecte precum Directiva privind structurile accizelor la alcool…

- Ministrul Eugen TEODOROVICI prezideaza vineri o noua reuniune a Consiliului UE pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN) Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, se va afla timp de doua zile la Bruxelles, unde va avea o agenda incarcata. Astazi, 16 mai a.c., ministrul Teodorovici participa…

- In cazul in care se reuseste instaurarea noului Guvern, chiar intr-o saptamana vine misiunea Fondului Monetar International deplina, care ar urma sa faca o evaluare si sa stabileasca conditii pentru urmatoarea transa din finantarea FMI. O spune ministrul Finantelor, Ion Chicu, intr-un interviu pentru…

- Au trecut 20 de ani de la începutul bombardamentului asupra Iugoslaviei de catre forțele NATO. La prima vedere, ceea ce s-a întâmplat în Balcani este bine cunoscut: revoluția democratica din Iugoslavia, care a anunțat cursul integrarii euro-atlantice drept principala prioritate…

- Eugen Teodorovici va participa luni la reuniunea Eurogrup si va conduce lucrarile reuniunii privind dialogul macroeconomic, iar marti va prezida a treia reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN), informeaza MFP. "Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta ultimele masuri adoptate in Consiliul Justitie si Afaceri Interne, sub presedintia romana a Consiliului UE.Astfel, potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, Consiliul a convenit asupra poziției sale in ceea ce privește directiva privind…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca sansele ajungerii la un acord imediat privind Brexitul au scazut, insa Londra si Bruxelles par sa se apropie de un compromis juridic pe care Theresa May spera sa-l supuna aprobarii Parlamentului britanic, declara surse diplomatice pentru AFP.Premierul…

- Ministrul roman de externe Teodor Melescanu a declarat luni, la Bruxelles, ca Ministerul Afacerilor Externe deocamdata nu a primit de la Ministerul Justitiei, spre avizare, propunerea de mandat pentru pozitia guvernului legata de candidatura Laurei Codruta Kovesi la sefia