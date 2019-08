Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a anunțat, vineri, ca daca anul viitor nu încep lucrarile la spitalele regionale din Constanța și Craiova își va da demisia, fara sa precizeze din ce funcție va pleca, relateaza Mediafax.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, într-o…

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, a explicat, vineri, la Constanța, de ce Alexandru Cumpanașu a primit paza dupa ce a solicitat acest lucru MAI. „Orice persoana care face dovada ca are viața pusa in pericol poate primi protecție”, a spus Fifor.Fifor a explicat, intrebat de ce are Alexandru…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a transmis, vineri, un mesaj catre protestatarii care au așteptat-o pe Viorica Dancila la Mamaia: sa lase in pace premierul și sa vina sa protesteze in fața Ministerului pe care il conduce.Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, le-a transmis,…

- Doi frați de 17 și 18 ani s-au inecat, vineri, la Mamaia, iar un al treilea tanar, de 17 ani, aflat in pericol a fost salvat și transportat la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit ISU Constanța, printr-un apel la 112 s-a anunțat, vineri, ca trei tineri sunt in pericol de inec,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a fost intampinat de mai multi protestatari inainte de conferinta de alegeri a organizatiei judetene Constanta, oamenii scandand "Analfabeta", "Hotii, hotii", "La puscarie".Mai multe persoane s-au strans, vineri, in jurul orei 17.00, in fata Centrului Multifunctional…

- Ministrul Fianțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, marți, la Craiova, ca daca anul viitor nu vor incepe lucrarile la Spitalul Regional din Craiova si la cel din Constanta iși va pune demisia pe masa.„Ca sa fie foarte clar, ca un motiv de incredere pentru oamenii din Dolj, și din intreaga…

