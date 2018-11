Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de rating Fitch este a treia agenție internaționala care reconfirma calificativul recomandat investițiilor aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, a anunțat sambata Ministerul Finanțelor Publice (MFP), potrivit…

- ​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat un comunicat de presa cu privire la ratingul Fitch acordat Romaniei in privința datoriei guvernamentale, respectiv BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala. Problema este ca au fost prezentate cateva date din comunicatul…

- Agentia de evaluare Fitch Ratings a mentinut ratingul Romaniei pentru datoriile pe termen lung in valuta la BBB- cu perspectiva stabila, dar atentioneaza ca finantele publice au fost slabite de relaxarea politicii fiscale, incepand cu 2016.

- Schimbare majora pentru impozitele platite de romani. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut primele declarații dupa discuțiile purtate cu Paul Stanescu și cu Eugen Teodorovici. ”Se discuta serios despre un procent obligatoriu care sa fie alocat pentru dezvoltare, la nivelul fiecarei localitati, s-a…

- Salariul minim pe economie ar putea crește inainte de 1 ianuarie 2019. Anunțul a fost facut, in exclusivitate la TVR, de ministrul de Finanțe. Eugen Teodorovici a spus ca decizia va fi luata la rectificarea bugetara de luna viitoare.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca la finalul lunii octombrie va fi centralizata situatia contribuabililor care au sume de plata catre ANAF.Din noiembrie vor fi comunicate sumele de plata, iar oamenii vor avea timp sa achite pana in martie 2019, avand o reducere de 10%. Teodorovici…

- "Va fi haos la ANAF, si angajatii n-au nicio vina. La inceputul anului 2016, ANAF avea toate bazele de date de la CNAS. Trebuiau sa trimita inca de atunci deciziile de impunere pentru anii 2013 – 2014, in 2017 sa trimita pentru 2015 – 2016 si in 2018 pentru anii 2017 – 2018. Pas cu pas. Dar atunci…

- -Agentia americana de rating de credit Fitch a confirmat ca Italia are un rating BBB, insa a revizuit in scadere perspectivele de la "stabile" la "negative". La baza deciziei se afla formarea noului guvern galben-verde, care potrivit agentiei ar putea duce la un nivel de scadere bugetara care ar lasa…