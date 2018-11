Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat ca Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli

- Deputat Danut Bica: Dupa PSD, potopul! Guvernele Dragnea ne-au ingropat in datorii! Declarație politica prezentata in sedinta din 7 noiembrie 2018 a Camerei Deputatilor: Domnule Presedinte, Stimati colegi, Intr-un document oficial, transmis recent de Ministerul Finanțelor Publice catre Parlament, Guvernul…

- Noua companii au primit astazi ajutoare de stat de 1,38 miliarde de lei, sapte dintre acestea avand exclusiv capital romanesc. Acordurile de finantare au fost semnate in prezenta premierului Viorica Dancila si a ministrului de Finante, Eugen Teodorovici.

- Premierul Viorica Dancila i-a solicitat ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un proiect de act normativ care sa ajusteze unele prevederi legale in raport cu situatia existenta, informeaza Guvernul intr-un comunicat.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat miercuri seara, la Digi 24, ca in sedinta de Guvern de joi va fi luata in discutie o modificare legislativa privind legea insolventei si care prevede ca orice creditor care s-a inscris la masa credala sa poata cere falimentul acelor firme care continua…

- Ministerul Finanțelor a publicat un nou proiect de rectificare bugetara, in condițiile in care primul proiect nu a primit avizul Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) pana la acest moment, din cauza opoziției președintelui Klaus Iohannis. Noul proiect insa este foarte optimist: daca in cel anterior…