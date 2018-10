Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, la Palatul Parlamentului, ca va fi data o OUG prin care impozitul pe treaca integral la nivelul comunitatilor locarer, decizie care va fi luata inainte de calcularea bugetului pe 2019.

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, ca prin proiectul de modificare a Codurilor fiscale, pentru toate organizațiile non-profit, procentul din impozitul pe venit al persoanelor fizice care le este direcționat va crește la 3,5% de la 2%, incepand de anul viitor, scrie…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a delegat, joi, pe consilierii prezidentiale Mihaela Ciochina si Cosmin Marinescu ca sa discute cu ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre rectificarea bugetara, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Ministrul de Finante, verificari la minister si la ANAF in cazul casei familiei Iohannis. Eugen Teodorovici a declarat, duminica seara, ca a dispus verificari la institutiile din subordine si la nivelul ANAF pentru a afla modul in care a fost pusa in aplicare legea in cazul casei familiei Iohannis.…