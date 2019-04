Eugen Teodorovici îl așteaptă pe Klaus Iohannis: 'Orice consultare este binevenită' Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a declarat, intrebat daca PSD ar trebuie sa mearga la consultarile de la Cotroceni anunțate de Klaus Iohannis pe tema referendumului pe justiție, ca decizia aparține partidului, insa „orice consultare e binevenita”, potrivit mediafax. Citește și: Ministerul Justiției șocheaza! Se dorește suplimentarea de posturi la o secție care o ancheteaza pe Kovesi „Nu știu. Asta o decid liderii partidului. Orice consultare este binevenita. Acum decizia aparține conducerii partidului, dar trebuie daca se decide in acest fel, trebuie sa se inchida și acest… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

