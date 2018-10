Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are obligatia de a cere si nu de a astepta un aviz al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), a afirmat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Totodata, el a sustinut ca suspendarea sedintei CSAT nu are temei legal. "As vrea sa va spun si cateva elemente vizavi de ceea…

- Guvernul solicita desecretizarea sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de marti, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Din ce s-a discutat in cadrul CSAT pe bugetul fiecarei structuri membre a CSAT, opinia celor prezenti difera total fata de concluzia…

- Suspendarea ședinței Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) nu are temei legal, a declarat ministrul Finantețlor Publice, Eugen Teodorovici, care a cerut desecretizarea stenogramei ședinței in care s-a discutat despre rectificarea bugetara. "Suspendarea nu are temei legal. Opinia celor prezenți…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat referitor la decizia Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) privind rectificarea bugetara, ca este nevoie de consens, dar nu este obligatoriu, conform Mediafax.„Deciziile se iau pe baza de consens, dar momentul rectificarii…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat referitor la decizia Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) privind rectificarea bugetara, ca este nevoie de consens, dar nu este obligatoriu.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste, marti, in sedinta, pe ordinea de zi fiind inscrisa analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018. Preşedintele Klaus Iohannis a decis pe 24 august convocarea…

- Pe ordinea de zi a ședinței CSAT de azi fiind inscrisa analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018. Presedintele Klaus Iohannis a decis pe 24 august convocarea CSAT in sedinta pentru 4 septembrie. 'Secretariatul…

- Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice a fost declarata neconstitutionala in ansamblul ei de catre Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) deoarece Guvernul nu a solicitat avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), se arata…