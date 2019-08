Stiri pe aceeasi tema

- Scoala de Vara a Femeilor Social Democrate Mamaia are loc in acest weekend la Pavilionul Expozitional din Mamaia, unde peste 300 de femei membre in OFSD vor fi prezente la Mamaia.Programul complet:JOI ndash; 29 AugustOra 16.00 ndash; Deschiderea lucrarilor ndash; dna. Rovana Plumb ndash; presedinte…

- Eugen Teodorovici a declarat ca exista posibilitatea reducerii numarului de ore la anumite materii scolare, spunand ca acest lucru este dorit de ”parinti, elevi si, probabil, Ministerul Educatiei”. O experta in Educatie considera insa ca aceste schimbari trebuie gandite si realizate de catre specialisti…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, la Palatul Victoria, cu privire la subiectul condiționarii gratuitați calatoriei cu trenul pentru studenți de rezultate de la școala, ca va lua masuri și cu privire la calatoriile gratuite cu trenul de care beneficiaza parlamentarii.…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat, luni, ca Guvernul va adopta un act normativ prin care va limita numarul de calatorii gratuite cu trenul pentru studenți. De asemenea, limita de varsta a studenților pentru a beneficia de gratuitate va fi de 26 de ani.„Propunerea este legata…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care si-a retras candidatura de la functia de presedinte executiv al PSD, a declarat vineri ca a incercat sa ridice, prin candidatura sa, nivelul competitiei si ca s-a retras dupa ce propunerea lui ca acela care pierde sa se retraga si din functia detinuta in…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și-a exprimat intenția de a candida din partea PSD la alegerile prezidențiale și va fi masurat in sondajele comandate de partid. Senatorul PNL, Florin Cițu, un adversar recunoscut al lui Teodorovici ii amintește acestuia de episodul in care și-a pierdut cumpatul…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, in sedinta informala de la Neptun a conducerii PSD, faptul ca isi depune candidatura pentru a fi prezidentiabilul social-democratilor, potrivit unor surse politice.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, va avea, miercuri, de la ora 15,00, la sediul ministerului, o intalnire cu primarii de localitati pentru a discuta despre bugetele autoritatilor locale.