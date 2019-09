Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul initiat de ministrul Finantelor, senatorul Eugen Teodorovici, prin care neplata impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 6 ani ramane in circuitul parlamentar, dar va fi inclus pe ordinea de zi a Comisiei de buget dupa o dezbatere in zona economica,…

- "Este necesara o dezbatere mai larga in zona economica si am toata convingerea ca oamenii de afaceri vor veni clar cu sustinere pentru aceasta varianta (...) Sensul proiectului este protejarea atat a angajatului, angajatorului si a bugetului de stat.(...) Si in Romania mediul economic are nevoie…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, anunta ca „opreste” proiectul de lege care introduce pedeapsa cu inchisoarea pentru neplata impozitelor si contributiilor la buget, pana va strange 10.000 de semnaturi de la oamenii de afaceri, scrie profit.ro.

- Neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat ar putea fi pedepsita cu inchisoare de la 1 la 6 ani, dupa cum prevede o propunere legislativa initiata de ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, si depusa la Parlament. Actul normativ mai prevede o pedeapsa de la 2 la 7 ani de inchisoare…

- "Nu am datorii la stat. Eu, ca persoana fizica, nu fac oprire la sursa. Nu fac obiectul acestei legi, nu am datorii la stat. Proiectul de lege se adreseaza acelor situatii unde se fac opriri la sursa. Sunt in anexe la lege 12 astfel de situatii", a aratat Teodorovici la Parlament.Retinerea…

- Propunerea legislativa privind aplicarea unei pedepse cu inchisoare de la 1 la 6 ani pentru retinerea si neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se aplica tuturor firmelor din Romania, indiferent ca sunt private sau publice, si va salva mii de companii "de prevederea penala",…

- Retinerea si neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 6 ani, prevede o propunere legislativa initiata de ministrul Finantelor, senatorul Eugen Teodorovici, si depusa la Parlament.Actul normativ pentru modificarea si completarea Legii 241…

- Retinerea si neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 6 ani, prevede o propunere legislativa initiata de ministrul Finantelor, senatorul Eugen Teodorovici, si depusa la Parlament. Actul normativ pentru modificarea si completarea Legii…