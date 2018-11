Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, a confirmat, intr-o postare de sambata noapte pe Facebook, ca Romania a platit din datoria externa cu fonduri europene, așa cum acuza ieri senatorul PNL Florin Cițu, dar ministrul finanțelor afirma ca este vorba de "masuri luate in deplina conformitate cu regulamentele europene".

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine, dupa ce a fost acuzat de liberalul Florin Citu ca a platit datoria externa din fonduri europene, ca „lupta politica nu mai are nicio legatura cu realitatea sau cu profesionalismul celor care au impresia ca inteleg peste noapte itele finantelor…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca este o varianta de lucru inghetarea salariilor din 2019, asa cum reiese din documentul prezentat de liberalul Florin Citu, dar asta ar presupune inclusiv aplicarea mai rapida a Legii Salarizarii, adica in 2020, nu pana in 2022. "Face o confuzie in ce…

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat, sambata, ca PSD va introduce, de anul viitor, masuri de austeritate și nu va mai aplica Legea salarizarii unitare. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca aceasta masura este doar luata in calcul, dar Florin Cițu revine cu noi informații și arata…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, și senatorul PNL Florin Cițu au avut, sambata, un schimb de replici legat de situația bugetului de stat, ca urmare unui document trimis Comisiei Europene (CE), scrie Mediafax.La data de 18 octombrie, MFP a trimis catre CE o scrisoare…

- Florin Citu a facut scris sambata, pe Facebook, ca PSD si ALDE nu mai aplica legea salarizarii unitare si recunosc falimentul programului de guvernare. "PSD i-a tradat si i-a mintit pe romani. Romania in criza economica - PSD introduce masuri de AUSTERITATE in 2019!!! Intr-un…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, este in discutii cu ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, pentru a gasi cele mai bune variante pentru noua taxa auto, existand sanse sa fie evitata introducerea acesteia de la inceputul anului viitor.

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat miercuri seara, la un post de știri, ca se lucreaza pentru o propunere privind "restructurarea financiara", adica amnistia fiscala. Propunerea ar trebui sa fie gata la sfarșitul acestei luni.