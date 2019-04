Eugen Teodorovici: Din a doua parte a anului, ne vom împrumuta deja pentru anii care urmează "Romania se imprumuta exact in conditii de piata cum se imprumuta alte state, costurile nu sunt mai mari in cazul Romaniei fata de alte state si, un lucru foarte important: Romania, in acest an, va schimba logica pe datoria guvernamentala. In ce sens? In urmatoarea emisiune pe care Romania o va face in pietele externe, ne vom asigura exact necesarul de finantare pe acest an in acest sens, si din a doua parte a anului ne vom finanta asa cum vrem noi si vom impune costuri in piata pentru anul viitor. Adica exact cum face orice tara. Pana acum, Romania se imprumuta in anul in curs pentru ce avea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

