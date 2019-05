Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, este de parere ca motiunea depusa împotriva sa la Senat are un continut ''de toata jena'', cu ''texte culese din mediul online'', si nu aduce nicio valoare adaugata sau vreo propunere.

- Decizia a fost luata miercuri dimineata, in sedinta Biroului Permanent al Senatului. Dezbaterea motiunii simple intitulata „Justitia, victima sigura in mainile lui Toader" a fost amanata pana acum de trei ori. Initial, Biroul Permanent al Senatului a decis sa amane dezbaterea si votul motiunilor simple…

- Motiunea simpla initiata de USR, PNL si PMP la adresa ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, ajunge astazi in plenul Camerei Deputatilor pentru dezbateri. Cei 103 parlamentari PNL, USR si PMP, semnatari ai documentului, solicita abrogarea Ordonantei de Urgenta 114. Opozitia afirma ca prin masurile…

- Motiunea simpla la adresa ministrului Eugen Teodorovici, in care semnatarii – cateva zeci de deputati din Opozitie, isi manifesta nemultumirile fata de Ordonanta 114, cea privind “taxa pe lacomie”, – va fi citita in orele urmatoare in Camera. “Lacomia pesedista submineaza economia nationala” se numeste…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a justificat, miercuri seara, intr-o emisiune la Antena 3, iesirea sa la adresa liberalului Florin Citu, spunand ca aceasta a avut loc in contextul in care la dezbaterea din Parlament se spuneau "nu doar minciuni, sunt acuzatii foarte grave total nejustificate".…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri seara ca decizia finala in ceea ce priveste o eventuala modificare a Ordonantei 114, privind instituirea unor masuri in domeniul...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, spune ca a discutat cu Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, despre faptul ca preturile ar trebui sa fie exprimate in lei. O decizie ar urma sa aiba loc la urmatoare sedinta a Consiliului de Supraveghere Macroprudentiala.