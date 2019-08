Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la o intalnire cu romani plecati in strainatate, ca Romaniei ii trebuie o pozitie "transanta" in privinta intrarii in spatiul Schengen, precizand ca sunt pierderi economice foarte mari in fiecare zi. "Legat de Schengen, cred ca o singura…

- 'Legat de Schengen, cred ca o singura pozitie ne poate ajuta. De multe ori, ne trebuie o pozitie foarte transanta. O sa va dau un exemplu de pozitie transanta, mai ales ca suntem in aceasta zona iubitoare de palinca. Trebuie sa ne luptam ca in gospodarii oamenii sa poata obtine o anumita cantitate…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici ii asigura pe romani ca proiectul de rectificare bugetara asigura plata integrala a salariilor, pensiilor si a proiectelor de investitii, nimeni nu trebuie sa-si faca niciun fel de griji.

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, participa marți, la Bruxelles, la prima reuniune a Consiliului Afacerilor Economice și Financiare (ECOFIN) din mandatul Președinției finlandeze a Consiliului UE, informeaza ministerul, conform Mediafax.Președinția se va concentra pe schimbarile…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca miercuri, in sedinta de Guvern, va prezenta modul in care va fi efectuata, electronic, poprirea conturilor, aceasta modificare legislativa urmand sa facuta incepand cu luna iulie. "Azi (marți, n.red.) am avut pe birou nota de la colegi,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat miercuri ca nu este interesat de functia de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), insa a mentionat ca in cazul in care ar dori "o anumita pozitie", atunci ar face public anuntul. "Am auzit aceasta aberatie. Nu stiu cine…

- * Nivelul salariului minim ar trebui stabilit pe viitor pe baza unui mecanism care sa analizeze imbunatatirea productivitatii, deoarece majorarea continua si rapida a salariilor fara o crestere a productivitatii afecteaza competitivitatea, a declarat, vineri, seful misiunii FMI pentru Romania, Jaewoo…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a avut cuvinte de lauda la adresa noii șefe ANAF, Mirela Calugareanu. Ea o inlocuiește pe Mihaela Triculescu in funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), conform deciziilor prim-ministrului publicate luni in Monitorul…