Eugen Teodorovici, despre declaraţia lui Cîţu privind măsluirea datelor execuţiei bugetare pe 2018: Este o bazaconie totală "Nu stiu daca presa este obligata prin lege sa verifice inainte informatiile si pe urma sa le publice - dar o sa verific personal acest lucru - si daca nu exista in lege o sa propun eu modificarea aceasta, inclusiv o amenda. Este inacceptabil ca o persoana publica importanta, vicepresedinte de partid, asa cum este Florin Citu, sa dea astfel de informatii, in conditiile in care Eurostat confirma datele mele. Nu e corect sa dezinformezi populatia. Cei care sunt pe zona de Finante din Europa isi dau seama ca asa ceva nu se face, dar isi dau seama cum este si presa la noi, daca nu verifica nici… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

