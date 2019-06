Stiri pe aceeasi tema

- PSD sta pe un butoi cu pulbere. Este atacat din toate parțile, dar nu vrea sa cedeze puterea. Ultimul atac vine din partea unui fost șef al ANAF și il vizeaza direct pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Gelu Diaconu da de pamant pur și simplu cu Teodorovici și il umilește public dupa ce acesta…

- Presedintele ALDE Sibiu. Ovidiu Gheorghe Tocaciu, a scris, vineri, pe pagina de Facebook a filialei ca dezminte informatiile „eronate” potrivit carora Calin Popescu Tariceanu ar dori sa renunte la alegerile prezidentiale. „Toata aceasta neintelegere a pornit in urma unei declaratii facute la scurt timp…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a ținut sa comenteze și el pe seama decesului fostului creator de moda Razvan Ciobanu. Tariceanu a scris pe Facebook despre flagelul drogurilor și despre cum se lupta statul pentru combaterea fenomenului. "Dumnezeu sa-l odihneasca pe Razvan Ciobanu! O…

- "Sambata am fost la Iasi, orasul despre care Nicolae Iorga spunea in 1937 ca "este mai mult decat o ilustra capitala a Moldovei'. Am avut discutii foarte interesante si aplicate cu reprezentantii mediului de afaceri local care mi-au impartasit atat ideile, parerile si solutiile pe care le au pentru…

- Am convingerea ca toti cei care au inteles sa abordeze serios acest subiect in cadrul reuniunii ECOFIN, au avut aceleasi argumente economice, sociale si nu in ultimul rand, nationale, ca si mine. Toti cei care au participat la dezbaterile purtate pe marginea acestui subiect, au inteles care sunt…

- Ministrul Finanțelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, i-a raspuns, sambata seara, senatorului PNL Florin Cițu, pe Facebook. Cel din urma a anunțat, sambata dimineața, ca va depune o moțiune simpla pentru demiterea lui Teodorovici, iar argumentele le așteapta de la cetațeni pe Facebook.„Cu…

- Eugen Teordorovici i-a dat o replica lui Florin Cițu dupa ce liberalul a anunțat ca saptamana viitoare depune o moțiune simpla la Senat prin care cere demiterea ministrului. "Cu toții știm povestea "Petrica și lupul"... Iata ca avem și astazi un Petrica care, deși acomodat cu tehnologia comunicarii…