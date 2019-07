Eugen Teodorovici, despre alegerile prezidenţiale: PSD trebuie să aibă candidat propriu Eugen Teodorovici a declarat, marti seara, ca orice politician trebuie sa isi doreasca sa ajunga in functii cat mai inalte pentru a face bine din acele pozitii. “Vizavi de dorinta mea de a candida, am spus mereu ca odata si odata voi candida si asta trebuie sa fie obligatia fiecarui om politic, sa doreasca sa creasca ca si functie, ca si pozitie politica, daca e sigur pe el si convins ca poate sa faca bine din acele functii cat mai inalte. Daca nu, nu are ce sa caute in politica. Presupun ca intrarea in politica este tocmai din dorinta de a face bine in jurul tau, nu cred si nu vreau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

