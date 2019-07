Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice va publica cel tarziu joi doua proiecte de acte normative pentru modificarea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala, care vor cuprinde propuneri ale mediului de afaceri, noile acte normative urmand sa fie adoptate pana la sfarsitul lunii august, a anuntat, miercuri,…

- Camera de Comerț și Industrie din Romania iși anunța retragerea din Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), in contextul in care Alexandru Cumpanașu a angajat numele instituției in diverse declarații publice, fara acordul CCIR, anunța un comunicat al instituției, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Viorica Dancila și-a anulat vizita electorala de la Bacau și a convocat pentru ora 12:30 o ședința de Guvern la Palatul Victoria, in urma tragediei de la Caracal. UPDATE: „In aceste zile, un suflet tanar a plecat dintre noi. Suntem plini de revolta pentru ca așa ceva s-a putut intampla. Am luat cateva…

- Ministerul Finantelor Publice ia in calcul doua scenarii pentru acordarea unor facilitati fiscale, pentru datorii de peste si, respectiv, de sub un milion de lei, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Potrivit acestuia, măsurile de acordare a unor facilităţi fiscale…

- O noua ședința a coaliției de guvernare are loc astazi, susține Romania TV. Premierul Viorica Dancila va discuta cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre susținerea lui Mugur Isarescu pentru un nou mandal la Banca Naționala a Romaniei. Premierul vrea sa aiba mai multe negpcieri impreuna…

- Senatorul Ion Marcel Vela, presedintele PNL Caras-Severin, declara ca demisia actualului guvern si alegerile anticipate sunt solutia pentru un nou inceput, in conditiile in care mesajul romanilor pentru coalitia PSD - ALDE este ca nu mai au legitimitate sa conduca tara. "A fost o campanie lunga si grea,…

- Ministerul Finanțelor Publice a inițiat un proiect de OUG, care este in curs de finalizare, și care vizeaza, printre altele, reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea alimentelor de inalta valoare calitativa, respectiv produse montane, bio, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii…

- Ministerul Finanțelor Publice a inițiat un proiect de OUG, care este în curs de finalizare, și care vizeaza, printre altele, reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea alimentelor de înalta valoare calitativa, respectiv produse montane, bio, tradiționale, autorizate de Ministerul…