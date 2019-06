Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD a decis vineri, prin vot, ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sa detina si calitatea de vicepremier interimar, functie ramasa vacanta prin plecarea lui Viorel Stefan la Curtea Europeana de Conturi. "Al doilea punct de pe ordinea de zi la Comitetul…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca CEx al PSD a decis ca Eugen Teodorovici sa fie propus interimar pentru funcția de vicepremier, in locul lui Viorel Ștefan, care iși incepe, de la 1 iulie, mandatul ca membru al Curții de Conturi Europene

- Dupa CEx, Viorica Dancila a anunțat ca: „Am venit cu propuneri pentru cele doua portofolii de vicepremier. Ma refer la cel pentru parteneriat strategic și cel pentru economie vacantat in urma plecarii lui Viorel Ștefan. Am suspus la vot ca acest portofoliu sa fie deținut de Eugen Teodorovici…

- Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de vineri a Comitetului Executiv National al PSD a fost validata numirea lui Eugen Teodorovici in functia de viceprim-ministru interimar, pe probleme de economie, in locul lui Viorel Stefan, care pleaca la Curtea de Conturi a UE."La mijlocul lunii iulie,…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca nu a discutat și nu este interesat de poziția de guvernator al BNR. El a afirmat ca daca se va hotara sa faca acest pas, atunci va anunța public.„Am auzit aceasta aberație. Daca doresc o anumita poziție o sa o anunț public.…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, marti, ca președintele Klaus Iohanni a semnat decretul pentru desemnarea Anei Birchall, ministrul justiției, ca viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, interimar. Premierul Viorica Dancila a precizat, marti, ca a vorbit cu…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici nu a respins ideea unei candidaturi la sefia PSD. Pana acum, doar premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al partidului, si-a anunsat intentia de a candida, la Congresul din 29 iunie. "Stati un pic, ca discutiile sunt in curs. Eu iau in calcul absolut…

- Mesaj dur al ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, la adresa investitorilor straini. Nu face nimeni investitii in Romania pentru ca iubeste Romania, spune el, dupa criticile mediului de afaceri, venite dupa adoptarea ordonantei de urgenta...