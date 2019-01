Eugen Teodorovici: Deficitul bugetar pe 2018 este spre 2,9%. Pe 2019, mi-am propus spre 2,5%

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul independent Remus Borza, fost parlamentar ALDE, sustine ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si vicepremierul Viorel Stefan i-au confrimat ca „suntem la limita cu deficitul bugetar“. „Am tot tras de maneca guvernantii, avertizandu-i ca politica populista, tradusa prin majorari de salarii…

- Deficitul bugetar din perioada ianuarie - octombrie 2018 a crescut de 2,8 ori ca pondere in PIB și de 3,2 ori ca valoare, fața de aceeași perioada a anului trecut, reiese din declarațiile facute marți de Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, potrivit Mediafax.Oficialul de la Finanțe,…

- Deficitul bugetar din perioada ianuarie - octombrie 2018 a crescut de 2,8 ori ca pondere in PIB si de 3,2 ori ca valoare, fata de aceeasi perioada a anului trecut, reiese din declaratiile facute marti de Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice.

- Deficitul bugetar la 10 luni este de 2,22% din PIB, reprezentand cam 21 miliarde lei, deci ne incadram pana la final de an in 3%, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, la Palatul Parlamentului.

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a spus, marți, intr-o declarație de presa, ca deficitul bugetar la finele lunii octombrie este la nivelul de 2,2% din PIB, astfel ca Romania se va incadra in ținta de 3% din PIB, in acest an.Valoarea acestui deficit este de 21 de miliarde de lei, a ...

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a spus, marti, intr-o declaratie de presa, ca deficitul bugetar la finele lunii octombrie este la nivelul de 2,2% din PIB, astfel ca Romania se va incadra in tinta de 3% din PIB, in acest an.

- Declaratiile facute de Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, privind reducerile de personal din randurile functionarilor publici finantisti, nu le-a picat pre bine angajatilor din Finante. Drept urmare, Consiliul Național al Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe (CNFNSF) s-a…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice (MFP), a spus, marți seara, ca ministerul pe care-l conduce a calculat impactul bugetar al Legii pensiilor, scrie Mediafax.„Legea pensiilor a fost ieri avizata de Finanțe și maine, in ședința de Guvern, ca maine va fi ședința de Guvern, nu joi,…