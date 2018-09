Eugen Teodorovici, declarațiile zilei despre OUG ''Ordonanța completeaza procedurile de insolvența. In prezent, mai mult de 6.000 de companii sunt in procedura de insolvența. Pentru acești oameni se impune adoptarea unei masuri. Este important ca mediul economic sa fie un mediu corect. A lasa firmele de a intra in mod repetat in starea de insolvența, credem ca efectul negativ este unul greu de creat. Oricum ar fi aceasta prevedere va aduce mai multe beneficii. '', a declarat ministrul Teodorovici. - Revenim cu declarația completa - Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

