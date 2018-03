Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a venit cu explicații privind Declarația Unica ”Declarația unica nu aduce nimic in plus ceea ce inseamna numar de taxe sau cuantum. Este o simplificare a...

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a venit cu explicații privind Declarația Unica care spune ministrul, este acum in varianta finala. Acesta vorbit și despre formularul online va aparea pe 16 mai. Totodata, Teodorovici a explicat și de ce i-a ținut pe șefii ANAF peste program.

- Declarația unica pentru persoanele fizice va fi o comasare a șapte formulare fiscale folosite in prezent, conform Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Documentul a aparut vineri in Monitorul…

- Masura a fost anunțata joi de Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, la finalul ședinței de Guvern. In plus, autoritațile ar urma sa pregateasca și un mecanism de stimulare a plații in cursul lui 2018. Eugen Teodorovici: Plicurile cu instiintari pe care le trimite ANAF ar putea fi…

- Potrivit unei estimari a Ministerului de Finante facuta in baza numarului de contribuabili care anul trecut au depus una dintre cele sapte declaratii, 964.000 de contribuabili urmeaza sa depuna declaratia unica de impozitare. Pentru anul acesta declaratia se depune pana la 15 iulie, iar incepand cu…

- Guvernul a decis, joi, comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere. Acestea vor fi emise in a doua parte a anului si vor cuprinde toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani. Totodata, Teodorovici a subliniat ca ministerul pe…

- Guvernul a adoptat in sedinta de azi ordonanta de urgenta privind Declaratia unica, termenul de depunere fiind 15 iulie. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a subliniat ca persoanele care au depus deja toate cele 7 formulare nu trebuie sa mai depuna acum si Declaratia unica.…

- Guvernul Dancila a aprobat proiectul de ordonanța de urgența de modificare a Codului fiscal astfel incat sa fie clarificata situația a aproape un milion de contribuabili care obțin venituri din activitați independente. Este vorba de situația creata de controversata Declarație 600, al carei termen de…

- Un contribuabil poate beneficia de o reducere de 5% a contributiilor platite catre stat daca plateste anticipat pana la finalul anului si inca 5% daca depune declaratia unica online, reducerea totala fiind de 10%, iar cei care sunt si salariati vor fi scutiti de plata CAS si CASS in cazul veniturilor…

- Declaratia unica, anuntata de Ministerul de Finante, va putea fi depusa pana pe 15 iulie. Eugen Teodorovici a declarat, la TVR, ca noul formular va cuprinde sapte declaratii fiscale pentru persoane fizice, iar plata contributiilor poate fi efectuata pana pe 31 martie 2019. Eugen Teodorovici mai spune…

- Formularul 600 e istorie! Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a anunțat lansarea Declarației Unice pentru romanii care realizeaza venituri din alte activitați, un formular care reunește șapte alte formulare și are o singura pagina. Iata...

- Cum se completeaza Declarația unica. Ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici, a explicat duminica, 4 martie, in emisiunea Subiectiv, de la Antena 3, cum se va completa Declarația unica. „Cele șapte declarații se comaseaza intr-una singura și se depune la un singur termen. Este o singura pagina. Am…

- Eugen Teodorovici a declarat ca persoana devine asigurata medical din momentul in care depune online formularul unic, nu la momentul platii. "Este o singura pagina de formular care aduce la un loc sapte declaratii. Asa va fi an de an. Este simpu. Noi am spus ca in luna martie iesim cu actul normativ…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. Iata cum va arata, potrivit proiectului…

- „Va dau un exemplu așa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul știți ca trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la 10 milioane de euro. Un total nejustificat. Adica putem sa aplicam aici clar o masura care sa…

- Romanii care au completat si depus deja la ANAF Formularul 600 pot depune o declaratie speciala prin care Fiscul sa le poata returna contributiile deja platite, a spus miercuri ministrul Ffinantelor, Eugen Teodorovici.

- Transferul contribuțiilor la angajat s-a facut pentru a salva bugetul de pensii. O spune pe ocolite chiar Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. ”Principalul argument este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul…

- Declaratie unica si schimbarea calcularii contributiilor. Ministrul Finantelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, a declarat ca Guvernul isi propune sa rezolve problemele aparute dupa transferul contributiilor sociale si modificarea Codului fiscal. Astfel, in locul Declaratiei 600, care i-a bulversat…

- Ministrul de Finanțe a preciza ca guvernul cauta soluții pentru indemnizațiile pentru mame. Declarația lui Eugen Teodorovici a venit dupa ce in spațiul public au aparut informații despre scaderea indemnizațiilor dupa transferul contribuțiilor și majorarea salariului mediu brut. Ministrul de Finanțe,…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Daca in iunie 2017, sustinea impozitarea Bisericii si le cerea reprezentantilor acesteia sa vina in secolul XXI, acum, proaspat ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici vede cu totul altfel lucrurile. "Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar…

- Toti contribuabilii sunt asigurati din punct de vedere medical, da asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, referitor la Formularul 600. El subliniaza totodata ca, pana la 25 martie, la nivelul Guvernului, se va face un act normativ care va schimba mecanismul ”intr-unul foarte simplu”. „Atunci…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a venit cu ultimele informatii privind Formularul 600. Acesta a sustinut ca procedura va fi simplificata, conform Antena3.ro. "Formularul 600. Ieri in sedinta de guvern a fost o prima decizie prin ordonanta de urgenta, amanarea termenului de depunere, pana la…

- Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, a anunțat astazi ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a precizat ca „Declarația 600 va fi simplificata”.„Prim ministrul a decis amanarea termenului de depunere a acestui…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, la sediul ministerului, ca pregatește o Ordonanța de Urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600. Eugen Teodorovici spune ca Declaratia 600 nu isi are rostul. “Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei 600, timp in care…

- O solutie pentru formularul 600 ar fi unificarea acestuia cu declaratia 200, cea utilizata pentru declararea veniturilor din activitati independente aferente anului 2017, spune noul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, citat de Digi 24."In legatura cu declaratia 600, primul pas va fi in prima…

