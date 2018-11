Eugen Teodorovici: Declaraţia privind limitarea permisului de lucru nu reprezintă în niciun fel poziţia Guvernului "Acea declaratie nu reprezinta in niciun fel pozitia Guvernului, nu s-a discutat in Guvern acest lucru. La nivel european, ca m-ati intrebat si acest lucru, am discutat de mai multe solutii, in fine, propuneri care sunt facute la nivel european.Va dau un exemplu aici, concret, la acea finantare a schemei de ajutor (...) in sensul in care statele membre sa stabileasca un mecanism pe baza caruia in situatii de nevoie sa se contribuie la un astfel de mecanism si punctul meu de vedere a fost unul foarte clar, si anume acela ca Romania, neavand nici criza, nici, astazi, o problema de somaj, chiar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

