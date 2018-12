Stiri pe aceeasi tema

- Toti salariatii de la stat vor primi, incepand cu 1 ianuarie 2019, indemnizatie de hrana, reprezentand doua salarii minime pe economie, a declarat vineri seara, la Palatul Victoria, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Vezi și: Guvernul anunța ca s-a RAZGANDIT. Nu mai SCADE TVA-ul cu 1%…

- Toti salariatii de la stat vor primi, incepand cu 1 ianuarie 2019, indemnizatie de hrana, reprezentand doua salarii minime pe economie, a declarat vineri seara, la Palatul Victoria, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres. "Incepand cu 1 ianuarie 2019, toti salariatii vor…

- Guvernul a adoptat in ședința de vineri mega-ordonanța de urgența care include mai multe masuri fiscale contestate. „Taxa pe lacomie” urmeaza sa fie platita de banci in cazul in care ROBOR trece de 2%. Indicele ROBOR reprezinta media dobanzilor cu care bancile se imprumuta intre ele, iar in funcție…

- Bugetarii vor avea parte de o indemnizație de hrana, in valoare de 300 de lei. Aceasta este prevazuta in cadrul legii pentru salarizarea unitara. Pana in prezent, doar angajații din cadrul Ministerului de Interne, ...

- Daca tot a fost sedinta festiva in prag de Centenar, guvernul Dancila a facut si noi promisiuni. Anul viitor, lucratorii din constructii vor fi platiti cu cel putin 500 de euro net lunar, iar patronii lor vor fi scutiti de taxe.

- Inca o facilitate pentru bugetari! Vor primi inca 300 de lei lunar. Bugetarii vor primi, incepand cu aceasta luna, o indemnizatie de hrana de 300 de lei lunar, prevazuta in legea salarizarii unitare. Pana acum numai angajatii din Ministerul de Interne, Ministerul Apararii, Ministerul Justitiei, SRI,…

- Romania va actiona cu buna credinta si echilibru in exercitarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene si va fi un ‘broker onest’ (honest broker), atat in ceea ce priveste harta intereselor statelor membre, cat mai ales in ceea ce inseamna dialogul cu mediul de afaceri si societatea civila, a declarat,…

- Dupa ani intregi in care aproape ca le plangeai de mila daca vedeai o familie in care si sotul si sotia lucrau intr-o institutie publica, acum salariatii din administratia publica, la fel ca multi alti bugetari, au ajuns sa incaseze salarii consistente. Din 2019, sunt toate sansele ca la aceste salarii,…